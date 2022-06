L'Xbox Game Pass in futuro offrirà anche demo di giochi in uscita

Nel corso dell’ultimo Xbox Briefing, Microsoft ha annunciato un’interessante novità in arrivo per tutti gli iscritti al servizio Xbox Game Pass. La Casa di Redmond sta infatti lavorando a un programma dal nome di Project Moorcroft, che permetterà di provare con mano versioni demo di giochi non ancora usciti. In questo, il servizio sarà più simile alla Steam Next Fest (a proposito, la prossima è dietro l’angolo) che non a quanto proposto dal rinnovato PlayStation Plus di Sony, che permette l’accesso a demo della durata di due ore per alcuni titoli già usciti.

L’idea, come spiegato da Sarah Bond di Microsoft, è di permettere agli sviluppatori di “generare interesse intorno a quello che sta per arrivare, e allo stesso tempo raccogliere informazioni utili mentre preparano il loro gioco al lancio definitivo.” In aggiunta, pare che Microsoft offrirà un qualche tipo di compenso agli sviluppatori che decideranno di investire del tempo nella creazione di queste demo. Ci vorrà ancora del tempo, però, prima di vedere Project Moorcroft arrivare su Xbox Game Pass: la Casa di Redmond ha fatto sapere che il lancio è previsto entro l’anno prossimo.