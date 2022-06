Forza Horizon 5: la prima espansione sarà a tema Hot Wheels

A quanto pare squadra che vince non si cambia: dopo aver fatto la loro apparizione nel terzo capitolo della serie, sembra proprio che le Hot Wheels siano destinate a scorrazzare anche per le strade di Forza Horizon 5. In realtà la notizia non ha ancora ricevuto un vero annuncio ufficiale, ma evidentemente qualcuno dalle parti di Playground Games deve essere stato un po’ sbadato mentre trafficava con la pagina Steam del gioco. Come segnalato su Reddit, nella pagina dedica al Premium Add-Ons Bundle è infatti apparso un banner che indica chiaramente le Hot Wheels come il piatto principale di questa prima espansione di Forza Horizon 5. La presentazione ufficiale avverrà con tutta probabilità nel corso dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, previsto per prossimo 12 giugno.

