The Last of Us Parte 1: un leak rivela in anticipo il remake

Con tutta probabilità l’annuncio ufficiale avrebbe dovuto fare la sua apparizione nel corso della Summer Game Fest di stasera, ma qualcuno deve aver pasticciato con il database di PlayStation Direct perché sul sito è apparso The Last of Us Parte 1, titolo ufficiale del remake di cui si parla ormai da qualche tempo. Naturalmente, la pagina dedicata al gioco è stata rapidamente rimossa e non è più accessibile, ma al momento della scrittura di questo articolo resta ancora attivo il link al trailer.

Incluso in questo video, oltre naturalmente ad uno sguardo a Joel ed Ellie con grafica rinnovata, c’è anche la data di uscita: il 2 settembre 2022 su PS5, a un prezzo di 79,99€. È in sviluppo anche una versione PC, che però arriverà in seguito. Oltre ad una grafica migliorata, The Last of Us Parte 1 presenterà controlli migliorati, nuove opzioni di accessibilità e un combattimento rivisitato.