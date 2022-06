Call of Duty: Modern Warfare 2 mette in mostra il suo gameplay

Nel corso della diretta del Summer Game Fest, Infinity Ward e Activision hanno mostrato un primo gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2 illustrando una porzione di un livello della campagna single player.









L’azione si svolge su una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico: qui la Task Force 141 va alla ricerca di missili che potrebbero essere impiegati da un’organizzazione terroristica che intende colpire gli Stati Uniti. Il lungo filmato mostra le classiche sequenze di gioco che ci aspetteremmo di vedere in un Call of Duty, mentre mette in mostra alcuni dei miglioramenti visivi implementati dagli sviluppatori.

Call of Duty: Modern Warfare 2, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC e console il 28 ottobre.