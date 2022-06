Frost Giant Studios presenta l'RTS free-to-play Stormgate

Frost Giant Studios, una realtà fondata da alcuni veterani di Blizzard Entertainment, ha annunciato Stormgate: un nuovo strategico in tempo reale free-to-play in uscita prossimamente su PC tramite Steam.









“Stiamo realizzando Stormgate per la presente, passata e futura community degli strategici tempo reale”, ha affermato Tim Morten, CEO e direttore di Frost Giant Studios. “Abbiamo come obiettivo quello di creare un’esperienza sociale capace di rompere le barriere che hanno allontanato le persone, per dare il bentornato a coloro che da tempo aspettavano un nuovo grande RTS e per dimostrare che il genere degli strategici in tempo reale può essere di nuovo sulla cresta dell’onda”.

Tra le caratteristiche di Stormgate citiamo:

campagna con missioni story-driven, giocabile in solitaria o con un amico;

funzionalità esport integrate nel client, con sfide classificate 1vs1 per il gioco competitivo e incontri 3vs3 con diverse condizioni di vittoria;

modalità cooperativa 3vE (tre giocatori contro l’IA), con progressione interna e diversi modi per personalizzare le abilità dell’esercito e sfruttare potenti sinergie;

grande libertà espressiva e creativa grazie all’editor in gioco;

partite personalizzate create da altri membri della community;

possibilità di assistere alle partite e strumenti di studio avanzati per migliorare anche non direttamente in gioco.

Le vicende di Stormgate si svolgono in un’ambientazione originale post-apocalittica, dove fantascienza e fantasy si mescolano. La storia inizia centinaia di anni nel futuro, sulla Terra, dove l’umanità si è quasi estinta. La grande calamità è stata causata dagli Infernali, una fazione giocabile di invasori alieni demoniaci decisi a conquistare il pianeta. Questi demoni ultraterreni sono emersi dai Portali della Tempesta: varchi solo apparentemente inattivi da cui i demoni hanno cominciato a riversarsi durante potenti tempeste solari. Mentre gli Infernali tornano a minacciare ancora una volta gli esseri umani, questi possono fare affidamento solo sul proprio coraggio, salendo a bordo dei loro mech alti 6 metri per provare a salvare il mondo.

Stormgate verrà presentato in dettaglio nel corso del PC Gaming Show che si terrà il 12 giugno alle 21:30, ma nel frattempo gli interessati possono già iscriversi alla beta tramite il sito ufficiale.