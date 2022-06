The Last of Us: Parte I è ufficiale, ecco il trailer di annuncio del remake

Dopo i leak delle scorse ore, ecco che Sony e Naughty Dog hanno presentato ufficialmente The Last of Us: Parte I, il remake del videogioco pubblicato originariamente su PS3 nel non troppo lontano 2013.









Il gioco riproporrà la storia di Joel ed Ellie come la conosciamo, ma con un comparto grafico del tutto nuovo realizzato per sfruttare al meglio le potenzialità di PS5 e dei PC più moderni. Esatto, avete letto bene: il remake sarà disponibile anche su PC, d’altronde ormai la strategia di Sony è abbastanza chiara in tal senso. Naughty Dog ne ha poi approfittato per migliorare il gameplay dell’originale perfezionato i controlli ed espandendo le opzioni di accessibilità così da consentire a un numero ancora maggiore di persone di godersi questa esperienza ludica. Naturalmente il gioco includerà anche l’espansione/prequel Left Behind.

The Last of Us: Parte I sarà disponibile su PS5 dal prossimo 2 settembre 2022, mentre la versione PC è ancora sprovvista di una data di uscita ma verrà pubblicata poco più tardi.