Guile torna in Street Fighter 6: vediamo il suo trailer di gameplay

Nel roster di Street Fighter 6 ci sarà anche Guile: l’annuncio è arrivato assieme a un nuovo video di gameplay che mostra l’eroe americano in azione.









Il set di mosse di Guile in Street Fighter 6 riporta in auge parte del suo classico arsenale e introduce nuovi attacchi intensi e potenti, come da sua tradizione. Le sue mosse includono:

Somersault Kick (Flash Kick) – Il classico calcio backflip

Sonic Boom – La principale abilità proiettiva di Guile

Sonic Blade – Uno slash aereo statico

Sonic Hurricane – Un imponente slash aereo che colpisce davanti o diagonalmente verso l’alto

Solid Puncher – Spara una raffica di piccoli Sonic Boom

Crossfire Somersault – Una nuovissima Super Art che spara un enorme slash aereo seguito da un devastante Somersault Kick

Street Fighter 6, lo ricordiamo, sarà disponibile l’anno prossimo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.