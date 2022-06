Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, ecco la data di uscita

Confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Dotemu ha annunciato la data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, che dunque sarà disponibile su PC e console tra pochissimi giorni.









Oltre a farci sapere che il gioco arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 16 giugno, la compagnia ha confezionato un nuovo trailer che mette in mostra l’inedita modalità cooperativa a 6 giocatori. Il video mette inoltre in risalto Casey Jones, uno dei personaggio giocabili previo sblocco durante la campagna. Vi ricordiamo che Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sarà incluso al lancio nel servizio Xbox Game Pass.

Sapevate, poi, che il gioco è sulla copertina del nuovo TGM 391 in edicola in questi giorni?