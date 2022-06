Homeworld 3: la data di uscita slitta al 2023

Brutte notizie per chi progettava di poter passare le prossime vacanze di Natale chiuso in casa a giocare ad Homeworld 3 (e magari regalandovi una sontuosa Collector’s Edition). Tramite i loro canali social, Blackbird Interactive e Gearbox Publishing hanno fatto sapere che la data di uscita dello strategico ambientato nello spazio è stata rinviata alla prima metà del 2023. “Siamo consapevoli del posto speciale che questa serie ha nel cuore dei giocatori”, si legge nel comunicato che spiega come gli sviluppatori vogliano prendersi il tempo necessario per consegnare un prodotto della più alta qualità possibile.

In questi giorni di trailer e annunci Homeworld 3 non si farà vedere, ma Blackbird Interactive ci ha dato appuntamento alla Gamescom, quando “condivideremo lo sguardo più approfondito finora”. Ricordiamo che la Gamescom si terrà fra il 24 e il 28 agosto.