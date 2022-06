Hollow Knight: Silksong torna a farsi vedere con un trailer di gameplay

Ne è passato di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto Hollow Knight: Silksong, e finalmente il titolo di Team Cherry è tornato a mostrarsi nel corso dell’Xbox & Bethesda Games Showcase. Il video mostra Hornet attraversare ambienti completamente nuovi rispetto a quelli visti nell’originale Hollow Knight, e naturalmente affrontare anche un ampio set di nemici mai visti prima. L’agile lottatrice avrà anche meccaniche speciali su cui contare, ma per scoprire ulteriori dettagli a proposito toccherà aspettare ulteriori informazioni.

L’apparizione di Hollow Knight: Silksong all’Xbox & Bethesda Games Showcase è tutt’altro che casuale: il metroidvania sarà infatti parte dell’offerta Xbox Game Pass fin dal day one. E quand’è questo day one? A questa domanda, purtroppo, non abbiamo risposta: il trailer non riportava infatti nessuna data d’uscita.