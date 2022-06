Redfall: rivelato il gameplay del gioco cooperativo di Arkane

L’Xbox & Bethesda Games Showcase ha preso il via rivelando qualche nuova informazione su Redfall, lo sparatutto cooperativo di Arkane Austin. Annunciato esattamente un anno fa, il gioco si è presentato con un video di gameplay di cinque minuti, che ha mostrato i quattro protagonisti darsi da fare per affrontare le orde di vampiri che hanno preso d’assalto la pacifica isola. Per fortuna, anche Jacob, Remi, Devinder e Layla hanno qualche asso nelle loro maniche: ne avranno decisamente bisogno se vogliono sopravvivere alle orde della notte.









Anche se a quanto pare dal video Redfall incentiverà il gioco cooperativo, sarà possibile affrontarlo anche in solitaria. Il titolo sembra voler adottare la formula che tanto distingue i titoli di Arkane, cioè quella dell’immersive sim con molteplici opzioni d’approccio; ciascun personaggio avrà varie opzioni di personalizzazione, sia in termini di armamentario che di abilità a disposizione. Questo gioco uscirà nel corso del 2023 su PC e Xbox Series X|S, e sarà su Xbox Game Pass fin dal day one.