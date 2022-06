Forza Motorsport: vediamo un primo video di gameplay

Dalla cornice dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, gli sviluppatori di Turn 10 Studios hanno mostrato per la prima volta il gameplay di Forza Motorsport, la nuova incarnazione della celebre saga automobilistica targata Microsoft.









Dal palcoscenico dell’evento organizzato dalla Casa di Redmond, Dan Greenawalt e Chris Esaki hanno illustrato alcune delle feature principali del gioco, con un occhio particolare al comparto tecnico. Il prossimo Forza Motorsport potrà infatti contare sul ray tracing in tempo reale, sul ciclo temporale dinamico che modifica in tempo reale la temperatura dell’asfalto e dunque le condizioni di gara, e su pit stop rivisitati con gestione di pneumatici e carburante. Gli sviluppatori hanno poi ritoccato il sistema di danni per renderlo molto più realistico.









Abbiamo anche una finestra di uscita: il gioco sarà difatti disponibile su PC e Xbox Series X|S nel corso della primavera del 2023. Forza Motorsport sarà naturalmente incluso nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.