Diablo 4: ecco la classe del Negromante, svelato un nuovo gameplay

Nel corso della conferenza Xbox & Bethesda che si è appena conclusa, Blizzard Entertainment ha mostrato per la prima volta la classe del Negromante di Diablo 4, oltre a diffondere un nuovo video di gameplay.









Il trailer che trovate qui in alto illustra la quinta e ultima classe inclusa nel gioco: al lancio sarà infatti possibile giocare non solo nei panni dell’esperto di magia nera, ma anche in quelli del Barbaro, dell’Incantatrice, del Druido e del Tagliagole. La Casa di Irvine le ha mostrate tutte in azione nel nuovo gameplay che trovate qui di seguito.









Inoltre, gli sviluppatori hanno fatto sapere che Diablo 4 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S nel corso del 2023. Il gioco offrirà multiplayer cross-play e progressione cross-platform.