Annunciato Minecraft Legends, spin-off strategico del sandbox Mojang

In Minecraft Legends ci toccherà unire i popoli di Minecraft sotto un’unica bandiera per combattere i piglin che minacciano di corrompere l’Overworld e portarlo sull’orlo della distruzione. Gli sviluppatori descrivono il gioco come uno strategico d’azione, ma purtroppo non si conoscono ancora molti dettagli. Dal video di annuncio diffuso in queste ore possiamo carpire alcune sequenze di gameplay, ed effettivamente sembra proprio di trovarsi dinanzi a un RTS a tinte action; pare non manchino nemmeno alcune delle dinamiche di costruzione tipiche di Minecraft.

Per finire, segnaliamo che il gioco sarà disponibile nel 2023 su PC, Xbox One e Series X|S.