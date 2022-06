The Invincible rinviato ancora, pubblicato un lungo video di gameplay

Pensavate di giocarci entro fine 2022 dopo il rinvio dell’anno scorso? E invece no: l’uscita di The Invincible slitta ancora, questa volta al 2023. Non temete, però, gli sviluppatori di Starward Industries hanno confezionato un lungo video di gameplay per farvi venire l’acquolina in bocca e provare a smorzare la delusione legata all’ennesimo rinvio.









Ispirato all’omonimo romanzo di Stanislaw Lem, The Invincible narrerà le vicende della scienziata Yasna, suo malgrado bloccata sul pianeta inesplorato – e inospitale – Regis III. Quella che doveva essere una spedizione scientifica, però, si trasforma rapidamente in una missione di soccorso alla ricerca dei compagni di squadra perduti.

Caratterizzato da un’atmosfera atompunk, The Invincible sarà disponibile prossimamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nonché sulle principali piattaforme digitali per PC (Steam, GOG ed Epic Games Store).