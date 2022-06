Tactical Breach Wizards torna a farsi vedere con un trailer

Dopo qualche tempo lontano dai riflettori, nel corso del recente PC Gaming Show è tornato a farsi vedere Tactical Breach Wizards, particolare tattico che unisce armamentario degno di una squadra della SWAT a incantesimi e sortilegi di varia natura. Lo studio di sviluppo Suspicious Developments ha anche un pedigree niente male, dato che sono i creatori di Gunpoint ed Heat Signature.









Naturalmente, non basterà sventolare una bacchetta magica per far svanire tutti i nostri problemi. Il gioco richiederà attenta pianificazione e un buon uso dell’armamentario a disposizione, sia fisico che arcano; aiuterà, a quanto pare, anche tenere d’occhio dove si trovano le finestre, perché ben pochi cattivi possono resistere a un volo dal diciassettesimo piano. Tactical Breach Wizards non ha ancora una data d’uscita, ma è possibile richiedere l’accesso alla versione playtest tramite Steam.