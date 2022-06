Resident Evil Village si arricchirà a ottobre con l'espansione The Winters

Visto l’ottimo successo riscosso da Resident Evil Village non stupisce che Capcom abbia deciso di sfornare ulteriori contenuti aggiuntivi per il suo survival horror: questi saranno racchiusi nell’espansione The Winters in uscita su tutte le piattaforme a ottobre.









Il pacchetto aggiuntivo includerà un capitolo inedito della storia intitolato Shadows of Rose. Ambientato sedici anni dopo gli eventi del gioco principale, questo capitolo ci metterà nei panni di Rosemary Winters, la figlia del protagonista Ethan, ora decisa tagliare una volta per tutte i legami con i suoi terribili poteri.

L’espansione introdurrà inoltre una nuova modalità di gioco che permetterà di affrontare l’intera avventura con la visuale in terza persona. Infine, arriverà anche un aggiornamento per la modalità Mercenari: verranno infatti aggiunti i personaggi giocabili di Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu.

L’espansione The Winters sarà disponibile dal 28 ottobre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia. Inoltre, il pacchetto verrà incluso nella Resident Evil Village: Gold Edition, in uscita lo stesso giorno e coprendente anche il gioco base e il titolo multiplayer Resident Evil Re:Verse.