DNF Duel: l'Enchantress si mostra in un teaser di gameplay

Altro giorno, altro video di DNF Duel: oggi tocca all’Enchantress, lottatrice che così come tutti gli altri suoi colleghi e colleghe si è rivelata con un breve teaser di gameplay. Ora, la giovane dai capelli rossi potrà pure essere di corporatura minuta, ma come ha imparato ben presto lo Swift Master che fa da punching ball nel video, oltre a sapersi difendere da sola l’utilizzatrice delle arti arcane gira anche in letale compagnia.









Ora che l’Enchantress ha fatto la sua apparizione, manca ancora un posto per riempire il roster di DNF Duel: a quale dei numerosi personaggi di Dungeon Fighter Online sarà riservato l’onore? Non dubitiamo che non ci vorrà molto per scoprirlo, anche perché l’uscita del gioco è prevista per il 28 giugno su PC, PS4 e PS5.