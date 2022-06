Il futuro di Assassin's Creed verrà svelato a settembre

Ubisoft ha dato il via ai festeggiamenti per il quindicesimo anniversario di Assassin’s Creed, i quali culmineranno con un evento speciale a settembre durante il quale verrà svelato il futuro di questa celebre saga.









Nel frattempo, però, sono stati annunciati nuovi contenuti per Assassin’s Creed Valhalla. Dopo aver pubblicato l’espansione L’Alba del Ragnarok qualche mese fa, l’action RPG in salsa norrena sta per arricchirsi col ritorno dei festival, il Pacchetto Sfida di Maestria 2, le opzioni dell’Armeria e nuove grotte da esplorare questo autunno per risolvere il mistero delle Tombe dei Caduti. Inoltre, quest’estate verrà pubblicata una nuova avventura roguelite di Odino ambientata nella regione di Niflheim: si tratta della modalità La Saga Dimenticata, gratuita per tutti i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla.

Ubisoft ha poi pubblicato il Discovery Tour: Viking Age di Valhalla su console. Inoltre, il publisher ha ribadito di aver diffuso l’aggiornamento per Assassin’s Creed Origins che porta il frame rate del gioco a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S.

Infine, Per festeggiare i quindici anni della serie, ogni settimana un gioco offrirà nuovi contenuti, ricompense ed esperienze interattive per tutti sul sito dedicato. Come inizio, alcuni tatuaggi di Assassin’s Creed Origins e un pacchetto navale sono ora disponibili per Assassin’s Creed Valhalla.