Annunciato Commandos 3 HD Remaster, in uscita a settembre

Prosegue l’opera di restauro portata avanti da Kalypso Media della celebre saga strategica sviluppata originariamente da Pyro Studios: dopo il secondo capitolo pubblicato un paio di anni fa, ecco che sta per arrivare anche Commandos 3 HD Remaster.









Realizzata da Raylight Games, questa versione rimasterizzata di Commandos 3 potrà contare su un comparto tecnico rimodernato, nonché su controlli e interfaccia utente migliorati. Commandos 3 porta l’azione tattica in tempo reale nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale, nelle trincee mortali di Stalingrado e nel cuore del Terzo Reich, a Berlino, nonché sulle spiagge della Normandia durante il D-Day. In totale ritroveremo le dodici missioni dell’originale suddivise in tre scenari di guerra.

Commandos 3 HD Remaster sarà disponibile a settembre in formato digitale su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La versione fisica verrà invece pubblicata a ottobre. Da notare che il gioco sarà disponibile al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.