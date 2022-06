KOTOR 2: il DLC Restored Content uscirà entro il mese di settembre

A qualche giorno di distanza dall’uscita di Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (abbreviato in KOTOR 2 per praticità) su Nintendo Switch, Aspyr ha voluto fornire qualche indicazione più precisa in merito al DLC Restored Content. La versione originale del gioco di Obsidian, infatti, aveva subito numerosi tagli al suo contenuto, che però saranno ripristinati tramite contenuto aggiuntivo gratuito nella sua ripubblicazione per console ibrida intendo. E come possiamo leggere sul sito ufficiale di Aspyr, il DLC in questione uscirà nel terzo quarto del 2022, cioè entro il mese di settembre.

Attenzione, però: se meditate di tuffarvi in questi contenuti ripristinati e avete già acquistato il gioco potrebbe valere la pena aspettare fino alla loro uscita prima di dedicarvici. Aspyr ha infatti avvertito che i salvataggi preesistenti di KOTOR 2 non saranno compatibili con il DLC Restored Content, e che per accedervi dovremo dunque avviare una nuova partita dopo averlo scaricato e attivato.