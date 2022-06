MSI lancia una promozione sui dissipatori a liquido MEG Coreliquid S

Ottime notizie per chi pianifica di acquistare un sistema di raffreddamento a liquido. A partire da oggi, MSI ha infatti dato il via a una promozione speciale sui suoi dissipatori della serie MEG Coreliquid S: acquistando un MEG Coreliquid S360 o un MEG Coreliquid S280 tramite il negozio ufficiale di MSI, riceveremo in regalo un codice Steam del valore di 30$. Questo codice ci verrà inviato via mail al momento dell’acquisto, e non sarà dunque necessario attendere la consegna del componente né registrare il prodotto per usufruire dell’offerta.

Ricordiamo che entrambi i dissipatori a liquido MEG Coreliquid S coinvolti dalla promozione sono dotati delle ventole MEG Silent Gale di MSI, capaci di assicurare ottimi flussi d’aria e bassi livelli di rumore. Sia l’S360 che l’S280, inoltre, sono dotati di un display IPS 2.4″ personalizzabile. La promozione sarà valida fino al 31 luglio 2022.