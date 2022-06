Kingdom Hearts in futuro avrà pochi personaggi di Final Fantasy

A un paio di mesi di distanza dall’annuncio di Kingdom Hearts 4, il direttore della serie Tetsuya Nomura è tornato sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata ai taccuini di Game Informer. La chiacchierata include varie informazioni interessanti, andando a riflettere per esempio sul ruolo di Sora come protagonista e sul peso che avrà il mondo di Quadratum nel prossimo capitolo della serie, ma uno degli argomenti affrontati ci sembra di particolare rilevanza: e cioè quello che riguarda la presenza dei personaggi di Final Fantasy all’interno della serie.

Una delle caratteristiche che contraddistinguono Kingdom Hearts fin dalla sua origini è infatti la presenza di numerosi personaggi e mondi provenienti dagli universi Disney e dall’immaginario di Final Fantasy. Ma, se i compagni d’impresa di Topolino sono stati ospiti regolari della serie, negli ultimi episodi i vari protagonisti dei JRPG di Square Enix hanno assunto un ruolo sempre più marginale. Nomura ha spiegato come questo sia legato all’evoluzione narrativa avvenuta nel corso degli anni.

“Quando abbiamo pubblicato il primo gioco, avevamo solo pochi personaggi originali di Kingdom Hearts. E quando interagivano con personaggi Disney amati e ben conosciuti, mi sembrava che il fatto che nessuno avesse familiarità con i nuovi protagonisti rendesse loro più difficile distringuersi. Quindi, abbiamo coinvolto un sacco di personaggi di Final Fantasy così da aiutare tutti a conoscere meglio questi nuovi personaggi.” Se ai tempi Squall Leonhart giocava un ruolo importante nell’aiutare un Sora ancora ai primi passi, però, ora il discorso è cambiato: i personaggi di Kingdom Hearts sono popolari a loro volta, e il loro numore crescente “rende difficile trovare posto per altri personaggi di Final Fantasy. Stiamo cercando di trovare un buon equilibrio”, ha spiegato Nomura. La loro presenza in Kingdom Hearts 4 non è esclusa, dunque, ma allo stesso tempo queste parole sembrano suggerire che il loro tempo come attori di primo piano sia passato.