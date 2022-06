Mira and the Legend of the Djinns: un trailer presenta il metroidvania

I metroidvania 2D sono uno dei generi che più abbondano nel panorama indie, ma noi francamente non è che ce ne lamentiamo particolarmente; sopratutto quando i metroidvania in questione si presentano bene come fa Mira and the Legend of the Djinns. Da poco rivelato tramite un trailer che potete trovare di seguito, il gioco è caratterizzato da una grafica in pixel art e da un’ambientazione ispirata alle tradizioni e alla cultura del Marocco e degli Amazigh.









Il gioco vedrà i due protagonisti attraversare un mondo in rovina, scoprendone poco alla volta la storia e l’origine della catastrofe che lo ha irrimediabilmente cambiato. Naturalmente, nel corso del viaggio non mancheranno combattimenti contro nemici di ogni sorta, ma per suo fortuna Mira potrà contare sul potere dei quattro elementi e sulle classiche abilità di movimento tipiche dei metroidvania. Mira and the Legend of the Djinns è attualmente stato confermato solo per PC; dirigendovi su Steam, potrete aggiungere il gioco alla vostra wishlist. La data di uscita è prevista per il 2023.