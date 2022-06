Digimon Survive: il nuovo trailer ne ribadisce la data di uscita

Abbiamo atteso a lungo dovendo districarci tra vari rinvii, ma alla fine Digimon Survive sta per vedere la luce del sole. Ecco dunque che dopo l’annuncio di due mesi fa, il publisher Bandai Namco ha confezionato un nuovo trailer che non solo ribadisce la data di uscita che già conosciamo, ma svela anche alcune sequenze di gameplay inedite.









Digimon Survive si presenta come un ibrido tra una visual novel e un JRPG a sfondo tattico e porterà i giocatori in un mondo misterioso pieno di mostri e battaglie mortali che metteranno a dura prova la loro capacità di sopravvivenza. Nei panni del protagonista, Takuma Momozuka, i giocatori potranno avere un impatto diretto sul risultato della loro avventura attraverso una serie di scelte difficili, ad esempio come far evolvere i propri Digimon, il modo di legarsi agli NPC e molto altro.

Vi ricordiamo, infine, che l’uscita di Digimon Survive è prevista il prossimo 29 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco sarà retrocompatibile su PS5 e Xbox Series X|S.