Lo strategico Starship Troopers: Terran Command è ora disponibile

Se non desiderate altro che portare un po’ di giusta guerra a degli insetti un po’ troppo baldanzosi per il loro bene, abbiamo buone notizie per voi. Lo strategico in tempo reale Starship Troopers: Terran Command è infatti ora disponibile su Steam e GOG.com al prezzo di 24,99€. C’è anche un trailer di lancio, naturalmente perfettamente in tema con la narrativa del film da cui trae ispirazione.









In Starship Troopers: Terran Command, guideremo i soldati della Mobile Infantry in una serie di missioni ambientate sul desertico (ma ricco di risorse preziose) pianeta Kwalasha. I residenti sono infatti sotto attacco da parte dell’onnipresente minaccia Aracnide, che dovremo imparare a sconfiggere in astuzia: i numeri sono dalla loro parte, non dalla nostra. Tenete d’occhio le nostre pagine nei prossimi giorni per la recensione di questo RTS.