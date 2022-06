Apex Legends: in arrivo l'evento a tempo Collezione Risveglio

Attenzione, partecipanti agli Apex Games: a partire dal prossimo 21 giugno, su Apex Legends prenderà il via l’evento a tempo limitato Collezione Risveglio. Come da tradizione, possiamo aspettarci un’ampia serie di contenuti in arrivo. Partiamo con le novità riguardanti il gameplay: questo evento vede infatti il ritorno della modalità Controllo, con Confini del mondo che si unisce per la prima volta alla rotazione e l’apparizione su Olympus della Clinica di Lifeline, che potremo trovare nella zona est della città. Quest’ultima leggenda, tra l’altro, è stata protagonista del capitolo più recente delle Storie di Frontiera. Per quanto riguarda chi ha più interesse per lo stile delle proprie leggende, Collezione Risveglio porterà su Apex Legends 24 nuovi oggetti cosmetici, tra cui skin leggendarie per Horizon, Mad Maggie, Fuse e Loba. Potete trovare una carrellata degli oggetti cosmetici nel trailer di presentazione dell’evento, e ulteriori informazioni sul sito ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare