Il servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si sta per arricchire di un nuovo videogioco: stiamo parlando di Pokémon Snap per Nintendo 64.









Il videogioco sviluppato da HAL Laboratories mette il giocatore nei panni di un fotografo che deve avventurarsi in varie aree per immortalare una gran varietà di Pokémon per il suo committente, il Professor Oak.

La versione emulata di Pokémon Snap per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo sarà disponibile dal 24 giugno.