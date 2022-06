Overwatch 2: diffusa la roadmap, il PvE arriverà nel corso del 2023

Blizzard ha di recente diffuso nuove informazioni su Overwatch 2, il nuovo capitolo del suo sparatutto multiplayer che uscirà ad ottobre, e sarà free-to-play. Tramite una rodmap che potete trovare in coda a questo articolo, il team di sviluppo ha voluto chiarire sia il contenuto che sarà presente al lancio sia le previsioni per il supporto nei mesi immediatamente seguente. Vale la pena segnalare che la grande novità di questo capitolo rispetto al suo predecessore, cioé la modalità PvE che ci permetterà di approfondire la storia dei vari personaggi, uscirà solo nel corso del 2023.

Anche prima dell’arrivo del PvE, in ogni caso, ci saranno aggiornamenti e aggiunte di contenuto ad una cadenza regolare di nove settimane. Per esempio, la Season 2 programmata per il prossimo 6 dicembre vedrà l’inclusione di un nuovo eroe tank, di una mappa, di trenta nuove skin e di un Battle Pass. Per chi vuole mettere le mani su Overwatch 2 prima del tempo, in aggiunta, è prevista una closed beta. Questa prenderà il via il prossimo 28 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e richiede l’iscrizione tramite il sito ufficiale.