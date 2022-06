Redout 2 ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Finalmente ci siamo: le corse ai mille all’ora di Redout 2, il fantascientifico racing game di 34BigThings, sono ora disponibili su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S; chi medita di giocarci su Switch, invece, dovrà portare un po’ di pazienza. In ogni caso, lo studio tricolore ha celebrato questo momento con un nuovo trailer ad alto impatto audiovisivo.









Ispirato a grandi classici come WipeOut e F-Zero, Redout 2 mette a nostra disposizione ben 36 tracciati ambientati su un pianeta Terra ormai semi-abbandonato, includendo sia modalità di gioco in singolo che accese competizioni multiplayer per fino a 12 giocatori. Il tutto, naturalmente, accompagnato da una colonna sonora di prim’ordine, che può contare sulla partecipazione di nomi come Giorgio Moroder, Zardonic e Dance with the Dead. Il gioco è in vendita al prezzo di 29,99€.