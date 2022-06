V Rising: le vendite superano quota due milioni

Continuano ad andare bene le vendite di V Rising, che a un mese esatto dal lancio può vantarsi di aver piazzato ben due milioni di copie. Ricordiamo che il survival coi vampiri di Stunlock Studios si trova attualmente in Accesso Anticipato, e vi rimarrà per circa un anno; già così, però, è presente una dose di contenuto più che sufficiente per saggiare la validità dell’offerta.

Oltre a vedere i nostri vampiri darsi da fare per crearsi una magione degna di questo nome e accrescere il loro potere così da poter sconfiggere i vari campioni dei mortali che in passato li hanno ricacciati nell’oscurità, V Rising presenta anche un sistema di combattimento PvP elaborato e basato sugli skillshot. Potete trovare ulteriori informazioni in merito nel nostro speciale.