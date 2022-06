DNF Duel: pubblicato il trailer di lancio del picchiaduro di Arc System

All’uscita effettiva di DNF Duel mancano ancora una decina di giorni, ma evidentemente Arc System Works vuole prendersi per tempo. Lo studio nipponico specializzato in picchiaduro ha infatti svelato il trailer di lancio del suo picchiaduro ambientato nell’universo narrativo di Dungeon Fighter, che uscirà su PC, PS4, PS5 il prossimo 28 luglio. Il video offre una panoramica delle varie funzionalità offerte dal gioco, che include sia modalità singleplayer che naturalmente multiplayer competitive. DNF Duel è già disponibile per il preordine al prezzo di 49,99€, e al lancio includerà 16 lottatori – l’ultimo dei quali non è ancora stato svelato.