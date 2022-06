Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac assume l'art director Davison Carvalho

Insomniac Games ha assunto un nuovo art director: si tratta di Davison Carvalho, il quale molto probabilmente lavorerà ai progetti Marvel dello studio, tra cui Spider-Man 2 e Wolverine.

In passato, Carvalho ha collaborato con altre realtà videoludice partecipando ai lavori di Halo per 343 Industries, Lone Echo per Ready at Dawn, nonché Fortnite e Paragon per Epic Games. Non è tutto, però, giacché l’artista è stato coinvolto anche nella produzione di vari film legati al Marvel Cinematic Universe: per esempio è stato concept artist per Captain Marvel, Avengers: Endgame e Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli.

Si tratta dunque di una personalità particolarmente adatta ai progetti in cantiere presso Insomniac Games.

