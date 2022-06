Hardspace: Shipbreaker, circa mezzo milione le copie vendute

Focus Entertainment ha di recente rilasciato il suo resoconto per l’anno fiscale 2021/2022, che come da tradizione include informazioni interessanti su quali sono stati i titoli più di successo del publisher. Il documento cita in particolare SnowRunner, Insurgency: Sandstorm e A Plague Tale: Innocence come giochi che “hanno fortemente contribuito agli incassi dell’anno fiscale”, ma qualche paragrafo più sotto possiamo leggere anche soddisfazione per un altro titolo del publisher, e cioè Hardspace: Shipbreaker.

Sviluppato da Blackbird Interactive, il gioco in questione ci vede impegnati a smantellare navi spaziali abbandonate. Un genere decisamente di nicchia, che però non ha impedito al gioco di vendere “circa” mezzo milione di copie, contando sia le ultime settimane che il lungo periodo di Accesso Anticipato. Il gioco è attualmente disponibile solo su PC, ma Blackbird ha promesso che prossimamente arriverà anche su console Sony e Microsoft.