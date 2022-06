Outriders è in prova gratuita su Steam per qualche giorno

Manca poco più di una settimana all’uscita di Worldslayer, la prossima espansione di Outriders, ed è per questo che Square Enix ha voluto dare il via a un periodo di prova gratuita per il gioco base su Steam.

L’intero videogioco sviluppato da People Can Fly è dunque giocabile senza sborsare un centesimo fino al prossimo 23 giugno. Non è tutto, però, dal momento che il gioco è acquistabile approfittando di uno sconto del 45%.

Per finire, vi ricordiamo che Outriders Worldslayer è in uscita il 30 giugno non solo su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. L’espansione introdurrà una nuova campagna da affrontare in solitaria o in cooperativa, nonché alberi delle abilità ibridi, la modalità di gioco endgame Prova di Tarya Gratar e nuovi gradi di difficoltà apocalisse.

