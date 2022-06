Dune: Spice Wars si aggiorna introducendo il multiplayer online

Pubblicato sul finire di aprile su Steam in Accesso Anticipato, Dune: Spice Wars ha ricevuto il suo primo aggiornamento corposo che introduce finalmente il multiplayer online. Ora è possibile partecipare in scontri 2v2 o free-for-all fino a quattro giocatori per il controllo del pianeta Arrakis in questo strategico in tempo reale che strizza l’occhio ai 4X.









Questo è il primo aggiornamento di una serie di update delineati nella tabella di marcia dagli sviluppatori. Oltre al multiplayer, infatti, nel corso dell’estate Dune: Spice Wars si arricchirà anche di una quinta fazione giocabile ancora avvolta nel mistero. Ricordiamo che per ora si può giocare dalla parte di Casa Atreides, della Casa Harkonnen, dei Contrabbandieri e dei nativi Fremen.

Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra anteprima vergata da Nicolò Paschetto.