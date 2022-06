F1 22: Codemasters delinea le funzionalità del DualSense

Codemasters ha svelato alcune informazioni inedite circa F1 22, con particolare riferimento alla versione PS5 e alle feature del controller DualSense.

Lo studio britannico fa sapere che il gioco supporterà le principali funzionalità del pad. Tra queste spiccano i feedback aptici, i quali permetteranno ai giocatori di sentire nelle proprie mani le eventuali collisioni con le altre vetture e le varie superfici della pista, come l’attraversamento di un cordolo o una escursione nella ghiaia. F1 22 supporterà anche i grilletti adattivi, che rispecchieranno eventuali bloccaggi delle ruote, nonché il livello di aderenza delle gomme. Infine, il gioco sfrutterà lo speaker integrato per eventuali comunicazioni radio dal muretto, come già avveniva negli anni passati su PS4.

Vi ricordiamo che F1 22 sarà disponibile anche su PS4, Xbox One, Series X|S e PC dal 1° luglio. Gli acquirenti della Champions Edition potranno giocarci con tre giorni di anticipo.

