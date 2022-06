Far Cry 5, FIFA 22 in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft ha da poco rivelato il nuovo carico di videogiochi in arrivo su Xbox Game Pass, e se a livello numerico potrà non essere la portata più ricca, di sicuro sopperisce con il peso dei titoli. La carrellata include infatti Far Cry 5, FIFA 22 e, come annunciato qualche giorno fa, Total War: Three Kingdoms. Anche gli altri due titoli non sono da sottovalutare: Shadowrun: Trilogy è una collezione che include i molto apprezzati giochi di ruolo di Harebrained Schemes, mentre Naraka: Bladepoint è un battle royale all’arma bianca che è stato capace di ritagliarsi un’ampia fetta di appassionati. Di seguito, la lista dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass, con relative date e piattaforme di disponibilità:

Shadowrun Trilogy (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Total War: Three Kingdoms (PC)

(PC) FIFA 22 (Console e PC) EA Play – 23 giugno



(Console e PC) EA Play – 23 giugno Naraka: Bladepoint (Cloud, Console e PC) – 23 giugno



(Cloud, Console e PC) – 23 giugno Far Cry 5 (Cloud, Console e PC) – 1 luglio