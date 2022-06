Milan Games Week & Cartoomics 2022: fra gli ospiti ci sarà Troy Baker

Siamo ancora temporalmente piuttosto lontani dal Milan Games Week & Cartoomics 2022, ma le preparazioni per l’evento proseguono di buona lena, e con esse arrivano anche interessanti novità. Prima di tutto, partiamo dal tema di quest’anno: il motto della kermesse che si terrà alla Fiera Milano a Rho dal 25 al 27 novembre è “A New World“. Un nuovo mondo dove videogiochi, fumetti, cinema, animazione non sono più media separati, ma si incontrano e si fondono per creare un’esperienza immersiva del tutto inedita; ed è proprio ispirandosi a questi concetti che l’artista Emiliano Mammuccari ha creato il manifesto per l’edizione 2022 del Milan Games Week & Cartoomics, che potete trovare in coda a questo articolo.

Arrivano anche informazioni su alcuni degli ospiti internazionali (o ‘Heroes’) che potremo incontrare durante l’evento. Il nome che spicca fra tutti è sicuramente quello di Troy Baker, doppiatore il cui curriculum videoludico è davvero troppo ampio per riportarlo in questa sede; ci limiteremo a ricordare il suo operato come Booker DeWitt in BioShock Infinite, Higgs in Death Stranding e naturalmente Joel in The Last of Us. Ma anche gli altri ospiti non sono certo di piccolo calibro. Ci saranno infatti Andrea Pessino, co-founder dello studio californiano Ready at Dawn (The Order: 1886, Lone Echo) e veterano di Blizzard Entertainment; Austin Wintory, compositore delle colonne sonore di Journey, The Banner Saga e Assassin’s Creed Syndicate, oltre che vincitore di due BAFTA; e Andrea Chiarvesto, game designer noto per il suo lavoro al gioco da tavolo Kingsburg, con un passato da collaboratore per Wizards of the Coast e attualmente in forza a CMON, azienda leader del settore che ha da poco presentato il gioco da tavolo Cyberpunk 2077: Gangs of Night City.

Chiudiamo questo articolo con qualche informazione sui biglietti. Il Milan Games Week & Cartoomics 2022 vede l’arrivo di tre nuove tipologie di biglietti esclusivi: Supergamer, Ultrapop (entrambi a 45€) e VIP (99€). Tutti e tre permetteranno l’ingresso anticipato di un’ora, la possibilità di saltare la coda all’ingresso e gadget esclusivi in regalo. Naturalmente, sono disponibili anche i tradizionali biglietti interi, ridotti e l’abbonamento a tre giorni; potete trovare tutte le informazioni in merito sul sito ufficiale.