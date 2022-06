DNF Duel: il Lost Warrior è il sedicesimo e ultimo lottatore

Alla Arc System Works hanno voluto fare un po’ i misteriosi e aspettare fino all’ultimo prima di rivelare chi sarebbe stato il sedicesimo e ultimo lottatore di DNF Duel, ma dopo la sua apparizione nel filmato introduttivo finalmente anche il Lost Warrior può contare su un suo trailer di presentazione. Dunque eccolo qua, pronto a dimostrare a un povero Berserker che solo perché non è sicuro di dove si trova non significa che non sia in grado di menare le mani.









Il fatto che la scelta sia ricaduta su questo misterioso figuro è particolarmente interessante. Tutti gli altri lottatori, infatti, sono classi giocabili del gioco di ruolo Dungeon Fighter Online, da cui DNF Duel trae ispirazione; il Lost Warrior, invece, è un semplice NPC. Il picchiaduro di Arc System Works uscirà su PC, PS4 e PS5 il prossimo 28 giugno.