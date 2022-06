Sonic Origins: ecco i consigli di SEGA per Sonic the Hedgehog

Fra circa ventiquattro ore arriverà su PC e console Sonic Origins, collezione che raccoglie i primi quattro titoli dell’epopea del porcospino blu. Per alcuni giocatori, questo sarà il loro primo contatto con questi giochi; e per assicurarsi che tutti arrivino preparati all’appuntamento, SEGA ha dato il via alla pubblicazione di una serie di video (denominati ‘Speed Strats’) che offrono consigli utili ai novizi, e qualche indicazione sulle novità che potranno aspettarsi i veterani. L’ultimo video pubblicato è dedicato in particolare a Sonic the Hedgehog, primo capitolo delle avventure della mascotte di SEGA.









Ricordiamo che l’obiettivo finale di Sonic the Hedgehog ci richiede di trovare i sei (non sette, in questo caso) Smeraldi del Caos a cui anche il perfido Dr. Eggman sta dando la caccia. Per trovarli, dovremo completare ciascuno dei livelli con almeno cinquanta anelli a nostra disposizione, il che ci permetterà l’accesso a un livello speciale dentro cui troveremo l’ambito smeraldo. Il blu non è il vostro colore preferito? Nessun problema: in Sonic Origins, potrete giocare anche con Tails o Knuckles.