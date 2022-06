Xbox Cloud Gaming: in arrivo il supporto a mouse e tastiera

Microsoft ha intenzione di introdurre il supporto a mouse e tastiera al servizio Xbox Cloud Gaming, come precisato dal software engineer Morgan Brown in una presentazione dedicata proprio alla piattaforma di streaming inclusa nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.









Oltre a fare questo annuncio, Brown ha anche delineato alcune delle iniziative a cui sta lavorando la Casa di Redmond per ridurre la latenza durante il gioco via cloud streaming. Per esempio, Microsoft sta lavorando con gli sviluppatori affinché ottimizzino la risoluzione e le impostazioni grafiche dei giochi per lo streaming.

Saranno poi gli stessi sviluppatori a dover implementare i controlli via mouse e tastiera dopo che la divisione Xbox avrà abilitato questa feature. Ciò è dovuto al fatto che il servizio non permette ancora di giocare a titoli per PC, ma solo alle versioni per console Xbox.

Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche, ma è probabile che il supporto a mouse e tastiera non sia troppo lontano nel tempo.