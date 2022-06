Deliver Us The Moon arriva su PS5 e Xbox Series X|S

Il publisher Wired Productions ha da poco annunciato che il thriller fantascientifico Deliver Us The Moon è ora disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S. Questa versione del gioco sviluppato dallo studio olandese KeokeN Interactive (qui la nostra recensione) è in vendita al prezzo di 24,99€, o disponibile tramite upgrade gratuito per chi già lo possiede su PS4 o Xbox One. Un’edizione fisica è disponibile tramite il negozio ufficiale del publisher, o presso rivenditori autorizzati.

La versione PS5 e Xbox Series X|S di Deliver Us The Moon può contare su grafica in risoluzione 4K, tempi di caricamento molto più rapidi, e riflessi e sistema d’illuminazione resi ancora più immersivi grazie al ray tracing. Di seguito potete trovare il trailer di lancio per la next gen.