Team Fortress 2: la nuova patch cerca di arginare il problema bot

Probabilmente ricorderete di come qualche settimana fa avessimo scritto di una protesta in corso da parte dei giocatori di Team Fortress 2, i cui server di gioco sono piagati dal problema dei bot. Valve aveva risposto promettendo di essere al lavoro per intervenire, e così è stato. Nel corso delle ultime ore, lo sparatutto a squadre ha infatti ricevuto un nuovo aggiornamento che, oltre a sistemare alcuni bug del gioco, cerca proprio di arginare questo fastidioso problema.

Come possiamo leggere nella note della patch, ora entrambi i team potranno dare il via a un kick vote separato, permettendo così di cacciare molto più rapidamente gli indesiderati ospiti dal server. Una soluzione un po’ rudimentale, ma speriamo che possa servire a rendere migliore l’esperienza di gioco su Team Fortress 2.