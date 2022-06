Xenoblade Chronicles 3: svelati pass espansione e un nuovo trailer

Nintendo e Monolith Soft hanno di recente tenuto un Direct interamente dedicato al loro Xenoblade Chronicles 3, e non sono mancate nuove informazioni interessanti su questo JRPG. Come già ben sappiamo, la storia del gioco ha come tema centrale il conflitto fra le due nazioni di Agnus e e Keves. I nostri protagonisti saranno proprio sei soldati di queste nazioni, incaricati di una missione speciale che li porterà a scoprire i segreti più reconditi del vasto mondo di Aionios. Monolith Soft ha chiarito come la storia di Xenoblade Chronicles 3 colleghi i futuri dei due precedenti titoli della serie, ma è allo stesso tempo un ottimo punto di partenza per chi vuole scoprirne personaggi e ambientazioni. E proprio all’aspetto narrativo è dedicato un nuovo trailer.









Inoltre, Monolith Soft ha fornito qualche altra nuova indicazione sul gameplay. Ciascuno dei nostri sei personaggi avrà una sua classe, che potrà essere modificabile e che ne influenzerà il comportamento in battaglia. A scompigliare un po’ le carte in tavola ci pensano gli Eroi: questi sono valorosi abitanti di Aionios che possono unirsi al nostro party quali settimi membri; solo uno di loro alla volta potrà accompagnarci. Questi Eroi sono inoltre dotati di classi uniche e di tecniche speciali, e arruolandoli potremo applicare queste classi anche agli altri membri del party. La meccanica della Sintonia, inoltre, permetterà a due dei nostri personaggi di unirsi in una potente forma chiama Uroboros.

Infine, Nintendo e Monolith Soft hanno rivelato il Pass Espansione di Xenoblade Chronicles 3. Già disponibile per il preordine sul Nintendo eShop al prezzo di 29,99€, questo pacchetto includerà vari elementi cosmetici, nuovi eroi da arruolare e quest da affrontare. È inoltre prevista un’espansione della storia, che arriverà entro fine 2023. Il gioco base, invece, uscirà il prossimo 29 luglio.