A Plague Tale: Requiem in uscita a ottobre, ecco un nuovo trailer

Focus Entertainment e Asobo Studio hanno finalmente annunciato la data di uscita di A Plague Tale: Requiem, accompagnando la notizia con la pubblicazione di un nuovo trailer di gameplay esteso.









A Plague Tale: Requiem continuerà a raccontare le vicende della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo. Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di trovare un modo per controllare la maledizione di Hugo.

Il gioco sarà disponibile su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 18 ottobre 2022. Vi ricordiamo che la versione per Switch sarà disponibile solamente tramite cloud streaming, mentre il gioco approderà sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.