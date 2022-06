Into the Breach: annunciata la nuova Advanced Edition

A distanza di oltre quattro anni dall’uscita, Into the Breach sta per aggiornarsi gratuitamente alla Advanced Edition, che introduce una discreta quantità di contenuti aggiuntivi.









Questa nuova edizione del tattico a turni in salsa roguelite degli autori di FTL: Faster Than Light porterà con sé cinque nuove squadre e quaranta armi, quattro piloti aggiuntivi dotati di abilità inedite, oltre a una gran quantità di nemici, boss e missioni. Non mancheranno una difficoltà aggiuntiva e nuove musiche composte da Ben Prunty.

L’update sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 19 luglio. Non è tutto, però, giacché lo stesso giorno Into the Breach: Advanced Edition sarà disponibile anche su dispositivi Android e iOS in maniera gratuita per tutti gli abbonati a Netflix.