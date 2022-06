The Last of Us: Parte I, svelate le feature del DualSense di questo remake

Annunciato all’inizio del mese, The Last of Us: Parte I torna a farsi vivo ora che Sony ha svelato alcuni dettagli di questo remake, con particolare riferimento alle feature che sfrutteranno le potenzialità del controller DualSense.

La compagnia giapponese ha difatti aggiornato la pagina del prodotto sul suo sito ufficiale rivelando che il gioco sviluppato da Naughty Dog supporterà i feedback aptici del pad. Ciò permette di caratterizzare ogni singola arma e di trasmettere varie sensazioni alle mani dei giocatori, come per esempio la pioggia che cade, i passi sulla neve e molto altro ancora. Saranno supportati anche i grilletti adattivi: tutte le armi presenti nel remake di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l’arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti.

Vi ricordiamo, infine, che The Last of Us: Parte I sarà disponibile su PS5 dal 2 settembre 2022, mentre la versione PC arriverà in seguito ma è ancora sprovvista di una data di uscita.

