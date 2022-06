Zachtronics chiuderà i battenti entro fine anno

Sembra strano riportare una notizia del genere a pochi giorni di distanza dall’annuncio di Last Call BBS, il prossimo videogioco di Zachtronics, eppure dobbiamo segnalare che il piccolo studio di sviluppo fondato da Zach Barth sta per chiudere i battenti.

Lo veniamo a sapere grazie all’intervista che lo stesso Barth ha concesso ai taccuini di Kotaku. Qui leggiamo che lo studio non chiuderà per problemi finanziari, bensì perché i membri del team hanno intenzione di prendere percorsi professionali differenti. Un po’ come accade spesso nell’ambito della musica quando una band si scioglie, anche per il ragazzi di Zachtronics è arrivato il momento di separarsi e prendere strade diverse.

Gli autori di gemme indie del calibro di SpaceChem, Infinifactory, Eliza e Opus Magnum hanno intenzione di pubblicare altri due giochi: il già citato Last Call BBS e una raccolta di solitari in uscita entro fine anno; dopodiché verrà definitivamente abbassata la saracinesca sulla sede di Zachtronichs.

