Overwatch 2 sostituirà il videogioco precedente

Nel corso di una sessione di AMA (Ask Me Anything) che si è tenuta su Reddit nelle scorse ore, Blizzard Entertainment ha fatto sapere che Overwatch 2 andrà a sostituire il precedente capitolo della serie all’uscita del sequel, la cui pubblicazione è prevista il 4 ottobre in Accesso Anticipato su PC e console.

“Utilizziamo il termine ‘Accesso Anticipato’ per indicare che questo è solamente l’inizio di ciò che abbiamo previsto per il gioco,” ha dichiarato il game director Adam Keller. “Al lancio avremo nuovi eroi, mappe e feature, ma continueremo a pubblicare nuovi contenuti durante ciascuna stagione, ogni nove settimane. Recentemente abbiamo diffuso la roadmap che dettaglia alcuni di questi contenuti, con nuovi eroi in arrivo durante la prima e la seconda stagione. In aggiunta, grandi parti del gioco che sono sempre state parte della nostra visione per Overwatch 2 verranno pubblicate come parte del nostro programma di live service, incluso il lancio della campagna PvE previsto per l’anno prossimo. Il 4 ottobre, quando lanceremo Overwatch 2, questo andrà a sostituire il live service attuale.”

In sostanza, dal momento che Overwatch 2 sarà free-to-play su tutte le piattaforme, potremmo addirittura considerarlo un grande aggiornamento per il videogioco precedente piuttosto che un titolo a sé stante. A questo punto viene però da chiedersi che fine farà la modalità multigiocatore 6vs6 del primo Overwatch: verrà mantenuta o sarà rimossa per far spazio alla nuova modalità 5vs5 del sequel? Attendiamo di saperne di più da Blizzard.

